Başkan Orhan: “AZMEK’i daha da güçlendireceğiz”

Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aziziye Meslek Edindirme Kursları (AZMEK) adeta fabrika gibi çalışarak kursiyerlerine de kazandırıyor.Ev tekstilinden, mefruşat ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapan AZMEK atölyesinde 40’ı...

Aziziye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aziziye Meslek Edindirme Kursları (AZMEK) adeta fabrika gibi çalışarak kursiyerlerine de kazandırıyor.

Ev tekstilinden, mefruşat ürünlerine kadar birçok alanda üretim yapan AZMEK atölyesinde 40’ı aşkın kişi çalışıyor. Aile bütçelerine katkı sağlayan öğreticiler, sürdürdükleri çalışmalar ile aynı zamanda gelinlik kızların çeyizlerine de katkı sağlıyorlar.

AZMEK eğitimcilerinden Gülseren Tag, günde 5-6 saat çalışan atölyenin müdavimlerinin ev hanımları olduğuna dikkat çekerek AZMEK’te tüm ev tekstili ürünlerinin üretiminin yer aldığını söyledi.

Aylık ortalama bin TL evlerine katkı sağlayan kursiyerlerin sayılarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Tag, “Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’ın sınırsız desteği ile kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ihtiyaç sahibi bayanlarımızı da kurslarımıza bekliyoruz. Bu vesile ile ekonomik katkı anlamında bir şans yakalamış oluyorlar” dedi.

Aziziye ilçesi sınırları içinde faaliyet gösteren ve kursiyerlerin ekmek kapısı aline gelen Aziziye Meslek Edindirme Kurslarının daha da işlevsel hale getirilmesi için gereken çalışmayı yapacaklarını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bu anlamda ilçe sınırları içindeki bayanların kurslara katılmaları çağrısında bulundu. AZMEK sayesinde çeyizlerini dizmek çabasında olan gelinlik kızlarında büyük ölçüde beklentilerinin karşılandığını dile getiren Başkan Orhan, kapasitenin ve buna orantılı olarak üretimin artırılması, hatta AZMEK’in daha da büyümesi için gerekeni yapacaklarının müjdesini verdi.

Ilıca Mahallesinde yapımı tamamlanan Kültür Merkezi ve belediye birimlerinin bulunduğu yeni hizmet binasında AZMEK kurslarına ilave yapılması amaçlanıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yeni hizmet binasında kültür sanat içerikli kurslarla birlikte bayanların ağırlıkta ilgilerini çekecekleri kurslar içinde hazırlıkların olduğunu kaydetti.

Başkan Orhan, “AZMEK’in kuruluşundan bu yana büyük ölçüde istihdam ve meslek edindirme ağırlıklı kursları belediyemiz içinde büyük katkılar sağlıyor. Ilıca’da bu sene ilçemize kazandırdığımız yeni hizmet binamızda, bilgisayar, filografi ve çağın gereksinimlerine cevap verebilecek kurslar açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.