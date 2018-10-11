Başkan Orhan: “Gazilerimizin isimlerini cadde ve sokaklarda yaşatacağız”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi yönetimi Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür plaketi verdi.

Başkan Orhan’ı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Salih Mesci ve dernek yönetim kurulu üyeleri Başkan Orhan’a derneğe katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Vatan müdafaasında kanını vermekten imtina etmeyen gazilerin toplum içerisinde pozitif ayrımcılık beklediğini hatırlatan Dernek Başkanı Salih Mesci, Erzurum’da yerel yönetimlerin desteklerinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından gönderilen plaketi takdim eden Şube Başkanı Mesci, Başkan Orhan’ın duyarlılığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle Erzurum’da toplum olarak gazilerin el üstünde tutulduğunu anlatan Başkan Mesci, “Gazilerimiz şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarıdır. Şehit ve Gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kahramanlık olamaz. Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Dün olduğu gibi bugün de, aziz vatanın bölünmez bütünlüğüne, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız” diye konuştu.

Başkan Orhan: “Gazilerimizin isimlerini de yaşatacağız”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak her daim vatandaşın gözbebeği konumunda olan bu tür derneklerin desteklenmesi için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Başkan Orhan, “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve ekibine bize layık gördükleri plaket için çok teşekkür ediyorum. Gazilerimizin isimlerini cadde ve sokaklarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Bunlarla ilgili gerekli adımlarımızı atıyoruz” şeklinde konuştu.