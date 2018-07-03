Başkan Orhan: “Milli mücadeleyi yaşıyoruz”

24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında AK Parti Aziziye teşkilatları birlik ve beraberlik programında buluştu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un ev sahipliğini yaptığı programa AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Aziziye ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe Kadın Kolları yönetimi, Saltuklu, Selçuklu ve Ilıca Mahallelerinin temsilcileri katıldı.

24 Haziran Seçimlerinde Erzurum merkezde AK Parti’ye verdiği en yüksek desteği merkez ilçeler arasında yine elinde bulunduran Aziziye teşkilatları yerel seçimlerde de oldukça iddialı gözüküyorlar. Birlik beraberlik yemeğinde ilk konuşmayı yapan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Aziziye teşkilatları olarak gece gündüz çalışmalarının neticesinde oy kayıplarına rağmen yine birinci olduklarının altını çizdi.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı olarak Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve meclis üyeleri ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Coşkun, “Biz Aziziye sınırlarında çalışmalarında devam ettirdik. Belediye başkanımızla birlikte tüm kamu kuruluşları resmi kuruluşları, hurdacıları, nakliyeci esnafını gezdik ziyaret ettik hatırlarını sorduk, ellerini sıktık. Milletvekili seçimlerinde taleplerimizi isteklerimizi arz ettik. Fakat seçim sonuçları arzu ettiğimiz gibi olmadı. Cumhurbaşkanımız 190 devletin muhalefetine rağmen Halkımızın büyük desteği ile yüzde 52,5 oy aldı kazandı. Büyük emekleriminiz oldu bu nedenle herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı sürdürürken ittifakımız MHP ile birlikte sık sık toplantı yaptık ve sürekli diyalog içinde olduk. Belediye Başkanımızla bütün çalışmalarımızda birlikte hareket ettik. Seçim sonuçlarının vatana, millete, İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz. Seçim sonrasında da bütün esnafına teşekkür ziyareti yaptık. Oy kaybımızı bundan sonraki çalışmalarımızda telafi edeceğiz. Ayrıca seçim günü okullarımız sandıklarımıza sahip çıktık” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da yaptığı konuşmada milli mücadele yıllarına atıfta bulunarak AK Parti ile verilen mücadelenin 93 harbinde Erzurum halkının gösterdiği direnişten farklı olmadığını dile getirdi. İlçe teşkilatı ile birlikte uyumlu bir şekilde güzel çalışmalara imza atıldığını dile getiren Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, tüm seçimlerde Aziziye ilçesinin AK Parti’ye büyük oranda destek verdiğinin altını çizdi.

AK Parti Aziziye İlçe teşkilatının tüm seçimlerde yaptığı özveriler sayesinde partinin Erzurum’da ki başarısının konuşulduğuna dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kadın kolları ve gençlik kolları ile ana kademede bulunan tüm partililerin adeta yüreğini vakfederek çalıştıklarına şahit olduğunu söyledi.

Milletvekili Aydemir, “Ben yıllarını siyasete vermiş biriyim. Kıymetli Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’dan sonra en eski en tecrübeli adaylardan birisiyim. Dolayısıyla sahayı, çalışma şevkini ve üslubunu biliyorum. Bizim gençlerimiz pırıl pırıl, edepli ve ahlaklı davanın şuurunda olmuşlardır. Kadınlarımız iffetleri ve edepleriyle Karayazı’nın en ücra köyünde bile benimle birlikte çalışıp mesai harcamışlardır. Aziziye teşkilatımız bu defada merkez ilçelerimiz içerisinde yine birinci gelmişlerdir. İl ve ilçe teşkilatlarımız bütünüyle bir kardeşlik bağlılığı içerisinde çalıştı. Sahici bir başarı var. Birileri diyormuş ki güya HDP birazcık oy alırsa AK Parti’nin dördüncü milletvekilini de götürürmüş. Yalan efendim yalandır HDP’nin bizim dördüncü vekilimizi götürmesi için 80 bin oy daha alması gerekirdi. Söylediğim gibi sistemden kaynaklı problem yaşadık. İnsanlar iki oy kullanmayı alışkanlık haline getirmemiş olacaklar ki oy kullanımından kaynaklı hatalar oldu. Bunlarla gözümüzü perdeleyecek değiliz. Yerel seçimlerde de pirüpak çıkmak zorundayız. Kim ki nifak tohumu saçmaya çalışıyorsa arkanızı dönün. Bilin ki o ak parti ile davamızla alakası olmayan birisidir. Hep beraber tek bir vücut olalım. Ak Parti kurulduğundan beri altını çizdik ki; Cumhurbaşkanımız yeterli bir markadır. Zaten o marka ile mesafe alıyoruz” dedi.