ERZURUM:
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20 Temmuz 2018 Cuma 17:49

Başkan Sekmen: “Elazığ ve Erzurum Anadolu’nun iki kardeş şehridir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Elazığspor’un imdadına Başkan Sekmen yetişti” başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi:...

Başkan Sekmen: 'Elazığ ve Erzurum Anadolu'nun iki kardeş şehridir”
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Elazığspor’un imdadına Başkan Sekmen yetişti” başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi: “Elazığ ve Erzurum birbirine sıkı ve güçlü bağlarla kenetlenmiş Anadolu’nun iki seçkin şehridir. Süper Lig yolunda Dadaşları bağrına basan Elazığ’ın bizlerle ayrı bir gönül bağı vardır. Arkadaşlarımız Elazığspor ile ilgili durumu bize aktardığında biz de konuyu İstanbul’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen Elazığlı işadamı bir kardeşimize bildirdik. Sağ olsun o da bizi kırmayarak Elazığspor’a karınca kararınca maddi bir destekte bulunarak, takımın Erzurum’daki kamp masraflarını üstlenmiştir. Kamuoyunda kamp masraflarının bizatihi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı ifadesinin karşılığı bu şekildedir. Elazığlı kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyor, Elazığspor’un içinde bulunduğu problemlerin çözümü için Erzurum’un her daim hazır olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.”
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