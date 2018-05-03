Başkan Sekmen ilçelerde muhtarlarla buluşuyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir ve Pazaryolu’nda düzenlenen Şura Toplantıları’na katıldı.İlçelerde muhtarlarla durum değerlendirmesi yapan Başkan Mehmet Sekmen, bu kez de İspir ve Pazaryolu’nda önce esnafı...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir ve Pazaryolu’nda düzenlenen Şura Toplantıları’na katıldı.

İlçelerde muhtarlarla durum değerlendirmesi yapan Başkan Mehmet Sekmen, bu kez de İspir ve Pazaryolu’nda önce esnafı gezdi ardından muhtarları dinledi.

Sekmen, ilçe gezileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şura Toplantıları’nı bu kez de İspir ve Pazaryolu’nda icra ettik. Muhtarlarımızın talep ve düşüncelerini bizatihi yerinde dinleyip çalışmalarımızı bu ölçekte yeniden şekillendiriyoruz. 4 yıldır Erzurum’un ilçelerinde önemli çalışmalara imza attık. Ortak akıl ve istişareyle köylerimizdeki sorunları en asgari seviyeye çektik” dedi.

İlçelerdeki altyapı çalışmalarına vurgu yapan Başkan Sekmen, “İlimizde ‘Altyapısı tamamlanmamış köy kalmayacak’ diyerek memleketimizin dört bir sathında vatandaşlarımızın refahı için gece gündüz çalışarak halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık. Sadece yerel hizmetler de değil tarım ve hayvancılık sektöründe de hayata geçen yatırımlarla çiftçilerimizin yanında yer aldık. Kırsalda ekiplerimiz yoğun bir mesai içerisinde. Erzurum’u ilçeleriyle birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.