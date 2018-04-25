ERZURUM:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:17

Başkan Sekmen Tortum ve Uzundere’de muhtarlarla buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şura Toplantıları kapsamında Tortum ve Uzundere ilçelerinde muhtarlarla buluştu.Mesaisinin büyük bir bölümünü muhtarlara ayıran Başkan Sekmen, söz konusu toplantılarda yatırımların...

Başkan Sekmen Tortum ve Uzundere'de muhtarlarla buluştu
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şura Toplantıları kapsamında Tortum ve Uzundere ilçelerinde muhtarlarla buluştu.

Mesaisinin büyük bir bölümünü muhtarlara ayıran Başkan Sekmen, söz konusu toplantılarda yatırımların fiziki gerçekleşme durumlarını yerinde inceleyip, ihtiyaç ve durum tespiti yapıyor.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Geçen hafta 8 ilçemizde muhtarlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Şura Toplantıları; istişare ve karşılıklı fikir alışverişini esas almaktadır. Bu toplantıları 4 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Arz ve talepler, ihtiyaç ve durumların değerlendirildiği, istişare kültürünün geliştirildiği bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Muhtarlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda köylerimizin altyapısını baştan aşağı yeniledik. İçme suyu, fosseptik ve diğer çalışmalarda ekiplerimiz dağı taşı aşarak vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya çalıştı. Şuan itibariyle il genelinde 523 noktada Büyükşehir’in ekipleri, gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor. İnşallah sıçrama ve atılım yılı olarak telakki ettiğimiz bu sene içerisinde alt ve üstyapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak.”
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