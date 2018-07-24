ERZURUM:
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24 Temmuz 2018 Salı 11:26

Başkan Sekmen’den Basın Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “24 Temmuz; ülkemizde basındaki sansürün kaldırılması ve Basın Bayramı olarak...

Başkan Sekmen'den Basın Bayramı mesajı
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “24 Temmuz; ülkemizde basındaki sansürün kaldırılması ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Medya; doğru, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler; olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirme görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturarak önemli bir güç merkezi olma durumundadır. Başarılı hizmetlerin yerine getirilmesinde, basın sektöründe yer alan meslek örgütleri çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin ifası uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen fedakârca meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Erzurum medyası olmak üzere tüm gazetecilerin Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şehrimizde faaliyette bulunan yaygın ve yerel medya mensuplarının, yerel ve bölgesel gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajanslarımızın temsilcilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”
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