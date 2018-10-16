Başkonsolos Soltanzaden, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğuna atanan Sajad Soltanzaden, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Başkonsolos Sajad Soltanzaden’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, Türkiye ve İran’ın bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülke olduğunu belirtti. Erzurum’un konumu itibarıyla Doğu-Batı güzergâhı arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Çomaklı, bu sayesinde İran ile Erzurum arasında bölgesel iş birliğinin daha da gelişmesi gerektiğinin önemine değindi.

İki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkonsolos Soltanzaden; kurumların idarecileriyle sürekli iletişim hâlinde olacaklarını, başta üniversiteler arasında olmak üzere, ulaşım, sağlık ve turizm gibi birçok alanda iş birliğine giderek, çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.