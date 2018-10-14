ERZURUM:
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14 Ekim 2018 Pazar 12:27

Başsavcı Bölükbaşı’ndan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararnamesiyle, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Tarihi dokusu ve kültürel yapısı itibarıyla...

Başsavcı Bölükbaşı'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararnamesiyle, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Tarihi dokusu ve kültürel yapısı itibarıyla Erzurum’un müstesna bir şehir olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, geçmişi asırlar öncesine dayanan bu kadim şehirde dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğünü dile getirdi. Erzurum’un, Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatan Çomaklı: “Adalet, bir toplumun olmazsa olmazıdır. Huzurun ve refahın temelinde adalet vardır. Sorunsuz işleyen bir adalet mekanizması ekonomi, sosyal hayat ve yaşamın tüm alanları için vazgeçilmez bir gerçekliktir. Bu bağlamda bilinmesini isterim ki; Atatürk Üniversitesi tüm birimleri ve mensuplarıyla adalet sisteminin yanındadır ve olmaya da devam edecektir. Bu vesileyle Başsavcımız Burhan Bölükbaşı’na yeni görevinde başarılar diliyorum. Her türlü iş birliği ve bilgi paylaşımında kendilerinin yanında olduğumuzun tekrar altını çiziyor bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, birçok Türk devletinden izler taşıyan, kültürel yapısı itibarıyla geleneklerini koruyan Erzurum gibi özel bir şehirde görev yapacak olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. 61 yıllık geçmişiyle bölgesine ve ülkesine değer katan Atatürk Üniversitesinin bilim yuvası olduğunu gözlemlediğini aktaran Başsavcı Bölükbaşı, adaletin gelişmesi için Erzurum’da bulunan üniversiteler ile iş birliğinde bulunmaktan mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi.
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