B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz”

Spor Toto 1. Lig’de nefes kesen Play-Off yarışında son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla iddialı hale gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da nefesler tutuldu. Kalan 2 maçını kazanması halinde Play-Off’a yükselecek olan mavi-beyazlılarda yarın sahasında oynayacağı Elazığspor maçında 3 puan alıp son haftaya moralli girmek istiyor.

“Hedefimiz Süper Lig. Bunun için ilk engel olan Play-Off’u aşmalıyız” diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, “Büyük camiası ile bu şehir Süper Lig’i hak ediyor. Son haftalardaki yükselen performansımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Son 2 haftada oynayacağımız Elazığspor ile Altınorduspor maçlarını kazanarak Play-Off’a çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in ifade ettiği gibi ‘şampiyonluk bu şehrin ruhunda var.’ Biz de bunu başaracağız” diye konuştu.

Çok iyi bir takım kadrosuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Mevlüt Doğan, “Şanssız maçlar oynayarak zaman zaman yarışta geride kaldık. Ancak son haftalarda gerçek kimliğimizi ortaya koyduk, yüksek tempoyla iyi oynayarak yeniden iddialı hale geldik. Şimdi her şey kendi elimizde. 2 maçı kazanıp şampiyonluk yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bunun için öncelikle yarın sahamızda oynayacağımız Elazığspor engelini aşmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağız” dedi.