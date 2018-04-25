ERZURUM:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:09

B.B.Erzurumspor’da Elazığspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig’de Play-Off oynama hesapları yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33. Hafta kendi evinde Cumartesi günü konuk edeceği Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Galibiyet serisine devam...

B.B.Erzurumspor'da Elazığspor maçı hazırlıkları
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Spor Toto 1. Lig’de Play-Off oynama hesapları yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33. Hafta kendi evinde Cumartesi günü konuk edeceği Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Galibiyet serisine devam edeceğiz” dedi.

Mavi-Beyazlılar, Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde düz koşu 5-2 dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Son iki hafta da alının puanların önemli olduğuna vurgu yapan B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Farklı kazanabileceğimiz maçları geride bıraktık. Takım olarak moralimiz yüksek düzeyde ve Erzurumspor olarak bizim için her maç final havasında geçecek. Adana Demirspor karşısında oynadığımız futbol kalitesi ortada. İnşallah Cumartesi günü kendi evimizde oynayacağımız Elazığspor maçını da kazanarak Altınordu’da final oynamak istiyoruz. Bizim için Elazığspor maçı son derece önemli bu maçta olsun diğer maçlarda olsun taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz.” dedi.
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