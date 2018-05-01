ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 14:10

Bebek gibi cilt için muz maskesi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, bebek gibi bir cilt için muz maskesi önerisinde bulundu.Çağımızda artık güzellik ve genç görünümün çok değerli olduğunu söyleyen Dr. Ertek, “Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için...

Bebek gibi cilt için muz maskesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, bebek gibi bir cilt için muz maskesi önerisinde bulundu.

Çağımızda artık güzellik ve genç görünümün çok değerli olduğunu söyleyen Dr. Ertek, “Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba ? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz! Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir. Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur. Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz” dedi.

Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmanın herkesin yaptığı bir hareket olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız. Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir. Muzun içerisindeki bazı vitamin ve mineraller cildi güzelleştirir ve parlaklık verir. Özellikle muzun içeriğinde bulunan B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku