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24 Nisan 2018 Salı 10:07

Bozuk dişler gülme problemine yol açıyor

Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, “Gülüş tasarımı, diş hekimliğinde kişinin yüzüne uygun estetik ve ideal olan gülüşünü verebilmektir. Sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır” dedi.Diş yapısı,...

Bozuk dişler gülme problemine yol açıyor
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Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, “Gülüş tasarımı, diş hekimliğinde kişinin yüzüne uygun estetik ve ideal olan gülüşünü verebilmektir. Sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır” dedi.

Diş yapısı, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizildiğini kaydeden Kışlaoğlu, “Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak gerekir. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Bu duruma kişinin altın oranlarını belirleme denilir” diye konuştu.

Estetik gülüş tasarımının olabilmesi için bazı faktörlerin göz önüne alınarak dişlerin formunun belirlendiğini söyleyen Kışlaoğlu, “Bu faktörler; yüz hatları, dişin yapısı, rengi, dudaklar, kişinin cinsiyeti, yaşı, gülüş ifadesindeki simetri yani altın oranıdır. Gülüş tasarımıyla her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanız mümkün. Diş beyazlatmadan, görünmeyen diş teline kadar estetik amaçlı birçok yenilik gülüş tasarımını kapsar. Gülüş tasarımıyla her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanız mümkün. Diş beyazlatmadan, görünmeyen diş teline kadar estetik amaçlı birçok yenilik gülüş tasarımını kapsar. Çekici estetik gülüş, entelektüel gülüş, sportif gülüş olarak gruplandırılabilir" ifadelerini kullandı.

Gülüş tasarımı süreçleri

Gülüş tasarımının ilk sürecinin randevu, tanışma ve konuşma seansı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kışlaoğlu "Bu randevuda hasta rahat ve sakin bir ortama alınarak, problemleri, ihtiyaçları, beklentileri dinlenir. Hastanın beklentileri önemlidir çünkü gerçek üstü beklentiler hastayı düş kırıklığına uğratır. Bu seansta hastanın psikolojik durumu ve karakter tahlili yapılır. Hasta özellikle konuşturularak diş-çene-yüz ilişkileri değerlendirilir. Bu randevuda ağız içi, dışı ve yüz fotoğrafları alınır. Rahat konumdayken dudak kapanış ve gülümseme fotoğrafları çekilir. Ayrıca alt-üst çene modelleri elde edilir. Dişlerinin renk kaydı alınır. Hastanın tüm dişlerinin ve çene yapısını görebilmek için panoramik röntgen alınır" dedi.
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