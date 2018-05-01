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01 Mayıs 2018 Salı 17:30

Buğtekin ailesinin acı günü

Kardelen TV Yayın yönetmeni Yunus Buğtekin’in ağabeyi Yavuz Buğtekin (48) son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yavuz Buğtekin dün akşam saatlerinde vefat etti. Buğtekin’in cenazesi bugün ikindi namazına...

Buğtekin ailesinin acı günü
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Kardelen TV Yayın yönetmeni Yunus Buğtekin’in ağabeyi Yavuz Buğtekin (48) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yavuz Buğtekin dün akşam saatlerinde vefat etti. Buğtekin’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kavak Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Yavuz Buğtekin’in cenaze namazına Kardelen TV çalışanları, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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