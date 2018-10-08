ERZURUM:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:15

Büyükbaş hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda 2 kişi ve çalınan 6 büyükbaş hayvan yakalandı.

Büyükbaş hayvan hırsızları suçüstü yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda 2 kişi ve çalınan 6 büyükbaş hayvan yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin takibi sonucu yapılan operasyonla Ağrı’dan Erzurum’a gelerek büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs ve çalındığı belirlenen 6 büyükbaş hayvan yakalandı. Yapılan araştırmalarda çalınan 6 büyükbaş hayvanın Aziziye ilçesinde ikamet eden vatandaşlara ait olduğu tespit edilerek hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.
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