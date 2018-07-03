Büyükşehir Altınok ve Aydemir’i ağırladı

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekilleri Aydemir ve Altınok’a çalışmalarında...

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekilleri Aydemir ve Altınok’a çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Aydemir, ziyarette yaptığı değerlendirmede, çalışmalarından ötürü Başkan Sekmen’i tebrik etti.

AK Parti iktidarlarıyla Türkiye’de ‘AK Belediyecilik’ konseptinin hâkim hale geldiği, bunun geçmişle geleceği estetik üslupla birleştiren bir yaklaşım olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, “Sekmen, AK önderimiz Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye kazandırdığı ufukta, Erzurum’un ruh ve manasını ifade eden şehircilik yatırımlarını hayata geçirerek, şehrin tarihi duruşunu Türkiye gündemine taşımıştır” dedi.

Milletvekili Aydemir, “AK Belediyecilik anlayışını şehirdeki tüm yatırımlara nakşeden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’i kente kazandırdığı projelerden ötürü kutluyorum. Tarih ve medeniyet şehrine ufuk katan, hayata geçirilen projelerle şehir kültürünü, modern ve estetiksel yaklaşımlarla öznelleştiren, manalaştıran Başkan Sekmen’in, tüm çalışmalarında Erzurum’un sosyal dokusunu koruma hassasiyetine müteşekkiriz” kaydını düştü.

“AK Belediyecilikte, şehirlerimiz medeniyet değerlerimizle yeniden inşa ve ihya edilmektedir” diyen Milletvekili Aydemir, “Erzurum; şehir estetiği ve şehir silüeti kavramlarını aşarak, ‘İnsan ve şehir’, ‘Şehir ve yeşil’ kent kuramlarına ulaşmış durumdadır. Dadaşlar diyarı, tarihi şehir kimliğini Bilgi çağıyla özdeş bir yapılanmayla buluşturmuştur. Erzurum, Anadolu’nun hafızasıdır. Medeniyet birikimimizi eğitim ve kentsel projelerle güçlendiren Sekmen’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Erzurum’un küresel hafızada bir medeniyet durağı ve İpekyolu kültür merkezi olarak karşılık bulduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a gösterdiği özel ilgi ve yaklaşımlarla aynı zamanda Kış Spor ve Turizminde bir dünya adresi haline geldiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda da önemli ve hayati yatırımları hayata geçirdiğini belirtti.

Milletvekili Aydemir, şehircilikte olduğu gibi spor alanında da bir Erzurum Modeli oluşturulduğu, Erzurumspor’un son 3 yılda üç ligde şampiyon olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini kaydederek, “Erzurumspor’umuzun Süper Lig’e ulaşmasında Sekmen’in verdiği destek taraftarımızın gönlünde özel bir yer bulmuştur. Taraftarımız adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.