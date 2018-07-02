ERZURUM:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:04

Büyükşehir kırsalda dağ-taş demeden yol yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her türlü elverişsiz arazi şartlarına rağmen kırsalda yol yapımına devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprüköy’de yol bakım ve onarım...

Büyükşehir kırsalda dağ-taş demeden yol yapıyor
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her türlü elverişsiz arazi şartlarına rağmen kırsalda yol yapımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprüköy’de yol bakım ve onarım çalışması yaptı. Köprüköy’ün Akçam, Marifet ve Güzelhisar mahallelerinde BSK çalışması yapan ekipler, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için tüm arazi şartlarına adeta meydan okuyor. Toplam 3 kilometreyi aşan yola sıcak asfalt döken ekipler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

XVatandaşlar, “Daha önce engebeli arazi nedeniyle özellikle kış mevsiminde ulaşım sıkıntılı bir şekilde yürütülüyordu. Çalışmalar bittiğinde ulaşım konusunda sıkıntı kalmayacak ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olacağız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ekibine Köprüköy’de yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.
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