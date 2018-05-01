Büyükşehir, şehre 650 bin lale, 900 bin çiçek dikti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından kente 650 bin lale, 900 bin mevsimlik çiçek ve 40 bin gül dikildi.Sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklılığı...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından kente 650 bin lale, 900 bin mevsimlik çiçek ve 40 bin gül dikildi.

Sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklılığı olan turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde açan laleler, şehri adeta çiçek bahçesine dönüştürdü. Büyükşehir’in ekipleri tarafından Terminal Caddesi, Havaalanı Yolu, Çaykara Caddesi, E-80 Karayolu, Karskapı Caddesi, Şükrüpaşa Caddesi, Sanayi Bölgesi, Çat Yolu, Kayakyolu, Alparslan Türkeş Bulvarı, Yenişehir Alt Yol, Tebrizkapı ve Dadaşkent’e dikilen lale soğanları orta refüjlerdeki kentsel estetiğe renk kattı. Bu arada gri ve mor renklerdeki süs bitkileri de Havaalanı Yolu, İstanbulkapı, Merkezi Yönetim Caddesi, Havuzbaşı, Yenişehir, Kayakyolu, Çaykara Caddesi ve Şükrüpaşa gibi semt ve caddelerdeki çiçek parsellerine dikildi.