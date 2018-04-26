Büyükşehir şehrin tarihi çeşmelerini yeniden restore edecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelindeki tarihi çeşmeleri yeniden restore edecek. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) yeni bir projeye daha start verdi. Erzurum...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelindeki tarihi çeşmeleri yeniden restore edecek. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) yeni bir projeye daha start verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla harekete geçen KUDEB ekipleri, saha çalışması yaparak onarım gereken ve koruma altına alınması elzem olan 28 tarihi çeşmeyi tespit etti.

3R (Rölöve, restitüsyon, restorasyon) projeleri hazırlanmakta olan çeşmelerin böylelikle doğal görünümü ve su kaynakları da koruma altına alınacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, “Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla çeşmelerle ilgili proje hazırladık. Şehrimizdeki kadim çeşme geleneğini yaşatmak adına ilk olarak 28 tarihi çeşmeyle ilgili 3R projeler hazırlanmaya başlandı. Söz konusu çalışmayla tahribata uğramış ecdat mirası çeşmelerimizi koruma altına alacağız. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılacak olan çeşmelerimizi tarihi dokusunu bozmadan yeniden inşa ve ihya edeceğiz” dedi.