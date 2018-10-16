ERZURUM:
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16 Ekim 2018 Salı 13:13

Büyükşehir Şenkaya’nın da çehresini değiştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Prestij Cadde” projelerini ilçelerde de tüm hızıyla sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri, Şenkaya’da adeta mühendislik harikası işlere imza attı. Yapılan “Prestij Caddesi” uygulaması...

Büyükşehir Şenkaya'nın da çehresini değiştirdi
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Prestij Cadde” projelerini ilçelerde de tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri, Şenkaya’da adeta mühendislik harikası işlere imza attı. Yapılan “Prestij Caddesi” uygulaması kapsamında ilçeye sıcak asfalt serimi yapıldı. İlçe merkezindeki binalar geleneksel mimari özellikleri kapsamında yenilendi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında tarihi dokuya uyan geleneksel ahşap malzeme kullanıldı. En yüksek kalitedeki, kış şartlarına uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırmada cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, ilçedeki yapılar turistik nitelikte bir görünüm kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kent merkezi ve ilçelerimizdeki peyzaj tasarım çalışmalarının toplumun her kesiminden kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olması için tabiri yerindeyse mühendislik harikası görsellikleri kentsel estetiki bakış açısıyla ilçelerimize de uyguluyoruz. Şenkaya’daki Prestij Cadde uygulamasıyla ilçemiz muhteşem bir görünüme kavuştu. İlçemizdeki prestij cadde uygulaması ve diğer hizmetler Şenkayalı kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun ” dedi.
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