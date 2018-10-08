Büyükşehir tarihi Erzurum Evleri’ni restore ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi Erzurum Evleri’ni restore ediyor.

Kültür Yolu Projesi kapsamında 22 parselde bulunan 17 tarihi evin mimari dokusu korunarak taş binalar baştan aşağı yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kültür Yolu Projesi kapsamında kale çevresinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tescil edilen tarihi binaların onarımı sonrası tarihi mekânlar sosyal amaçlı kullanılacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi: “İlimizde bulunan 17 tarihi evin restorasyonu devam ediyor. Ekiplerimiz söz konusu çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyor. Erzurum Evleri’nin orijinal özelliklerine uymayan ekler, duvarlar, sıvalar, çatılar kaldırılarak binanın orijinal dokusu ortaya çıkarılıyor. Daha sonra yapıda bozulmuş, deforme olmuş ya da çeşitli nedenlerle kullanılamaz durumda olan ahşap döşemeler, taşıyıcı kirişler, pencere ve kapılar sökülerek orijinaline uygun ahşap elemanlarla değiştiriliyor, yıkılmış olan duvarlar orijinaline uygun taşlarla yeniden örülüyor. Yapının özgün durumunu korumayan taş ve ahşaplar kaldırılarak, yapı ilk günkü orijinal haline dönüştürülüyor. Böylelikle eski ‘Erzurum Evleri’nin görünümü tarihi cephe ve sokak dokusuna uygun olarak tasarlanıyor. Bu arada restorasyon çalışması kapsamında binalara, ‘Erzurum Evleri’nin genel özelliklerini taşıyan; tandır başları, kırlangıç tavan, kemerli ocak başı, sofa ve kahve ocakları da konulacak.”