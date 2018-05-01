Büyükşehir’den ihale mevzuatı eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi personel eğitimlerine devam ediyor.Personel eğitimine büyük bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, İhale Mevzuatı konusunda ilgili personeline eğitim...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi personel eğitimlerine devam ediyor.

Personel eğitimine büyük bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, İhale Mevzuatı konusunda ilgili personeline eğitim düzenledi. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği’nin (DAB-BİR) üyesi olan bölgedeki belediye çalışanlarının da katıldığı eğitim programı iki gün sürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale mevzuatı eğitimi, İhale Uzmanı Mustafa Mutlu tarafından verildi.

Belediye çalışanları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitim çalışmasında şartname hazırlığı, yer teslimi, kontrolörlük ve diğer konularda bilgilendirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, “Kurumlarda çalışan personellerimizin mevzuat değişikliklerinden haberdar olması için düzenlenen hizmet içi eğitim programları kuşkusuz günümüzde büyük bir önem taşımaktadır. Bu konuda yetkin olan uzmanları şehrimize davet ederek belediye çalışanlarını mevzuat değişiklikleriyle ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve DAB-BİR Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi’nin katkı ve desteğiyle hizmet içi eğitim çalışmalarında çok büyük mesafeler kat ettik” dedi.