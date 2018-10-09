Büyükşehir’den piyasa denetimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki market ve iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, döviz kurlarını bahane ederek haksız fiyat artışı yapan iş yerlerini tespit etmek için market, alışveriş merkezleri, toptancı halleri ve pazar yerlerini denetime tabi tuttu. Ekipler, market ürünlerinin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj değerleri de kontrol etti. Yetkililer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62. maddesi kapsamında çıkartılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği baz alınarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere yönelik cezai yaptırımların gerçekleştiği denetimlerde zabıta ekiplerimiz, reyonlarda satışa sunulan malların fiyatı, cinsi ve markasını tek tek incelendi. Vatandaşlarımız alışverişlerinde haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde denetimin yapılması için Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi, Beyaz Masa ve Zabıta Daire Başkanlığı’mızın 153 numaralı hattını arayabilirler.”