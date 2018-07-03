Büyükşehir’in itfaiye ekipleri Pasinler’de hayat kurtardı

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda yangın meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Pasinler İlçe Müftülüğü’nün üst katında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevre sakinlerinin...

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Pasinler İlçe Müftülüğü’nün üst katında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı sonucu yangın mahalline sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri, olaya anında müdahale etti. İtfaiye erleri, yangını diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

Büyükşehir’in kahraman itfaiye ekipleri, Merkez Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda mahsur kalan iki kişiyi de karbon monoksit zehirlenmesinden son anda kurtardı. Yangın sonrası binadaki bazı odalar kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, olay mahallinde incelemede bulunarak, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.