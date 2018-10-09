Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltteki can sıkıcı sorunlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, "Cildiniz ona ne kadar baktığınız ve nasıl bir yaşam sürdüğünüz hakkında birçok şey söyler"...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltteki can sıkıcı sorunlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, "Cildiniz ona ne kadar baktığınız ve nasıl bir yaşam sürdüğünüz hakkında birçok şey söyler" dedi.

Göz çevresinde zengin bir damarsal ağ yapısı olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Zamanla derinin ince ve hassas olması nedeniyle de alt kapakta ödem ve torbalanma meydana gelmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Daha yaşlı ve yorgun görünmemize genetik faktörler, göz altı yağ yastıkçıları, hormonal ve metabolik düzensizlikler ve allerjik faktörler sebep olabilir. Aşırı tuz tüketiminden kaçınmak ve yeterli su tüketmek bu noktada oldukça önemlidir. Ayrıca bu sorunun olası (böbrek, tiroid, allerji ) tıbbi nedenler ve kullanılan kozmetikler açısından araştırılması gerekir. Göz yaşı kanallarını tıkayabilen uygun olmayan kozmetik ürünlerin kullanımı şişkinliğin artmasına neden olabilir. Kafein içeren göz kremlerinin torbalanma belirtilerinde azalmayı sağladığı bildirilmektedir. Çünkü kafein kan dolaşımını uyaran, yapılandıran ve kılcal damarlardan sıvı akışını kontrol eden güçlü bir antioksidandır. Ürün seçimi ve ayrıntı için mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir" diye konuştu.

Göz altı derisinin vücudun en ince ve zayıf derisi olduğu için bu bölgedeki kılcal damarların da görünür hale geldiği bir alan olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, "Göz altı morluklarının ilk nedeni genetik faktörlerdir. Fakat dengesiz tek yönlü beslenme, uykusuzluk, stres, allerjik hastalıklar, fazla güneşlenme cilt morluklarını arttıran faktörlerin arasındadır. Tedavide eğer varsa altta yatan hastalıkların tedavisi uygun olur. Soğuk kompres uygulanması, uyku düzeninin sağlanması ve yatarken ekstra bir yastık kullanılması göz altı toplar damarlarındaki dolgunluğu azaltarak kısmen etkili olabilmektedir. Lokal etkili kremlerden C, E ve K vitamini içeren kremler, Retinol ve Glikolik Asit içeren ürünlerden faydalanmak uygun bir yaklaşımdır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile QSWİTCHED Nd-yag,co2 ve Erbiyum -yag Lazerler, Fraksiyonel lazer ve pulse diod gibi lazerler tek başına veya kombine olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sivilce problemi sonrası kırmızı lekeler ve izlerin bir çok kişinin sorunu arasında olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, şunları söyledi:

"Deride bir bölgede tekrar sivilce çıkmazsa genel bir kural olarak 2-4 ay içinde gerilemektedir. Ancak bir sivilce derin ve uzun süreli ise kırmızı leke bırakma olasılığı da bir o kadar yüksektir. İşte bu yüzden erken dönemde akne tedavisine başlanılması gerekir. Eğer kırmızı lekemiz varsa ilk hedef yeni sivilce çıkışını durdurmak ve var olan akneleri yok etmektir. Tedavi için bir yandan akne tedavisini sürdürmek eş zamanlı olarak da A vitaminli kremler, kimyasal ve meyve asitli peelingler, lazer tedavileri, dermaterapi gibi yöntemlerin uygulanması gereklidir."

Gece kreminin cilt sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Ertek, "Çünkü gece deriden su kaybı en yüksek düzeyde gerçekleşir. Ayrıca deri hücrelerinin yenilenme ve onarım işlevi gece uyku sırasında olur. Bu sebeple gün boyu biriken toksik maddelerin arındırılması ve yeni sağlıklı deri hücrelerin oluşabilmesi için en uygun zaman dilimi gecedir. Gece kremleri uzun bir zaman deride kaldıkları için yüzeydeki nem kaybının daha etkin bir şekilde önlerler ayrıca ciltteki kuruluk ve çevresel faktörlerin neden olduğu hasar gece kremleriyle daha başarılı giderilir" ifadelerini kaydetti.