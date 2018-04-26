ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:16

Dadaşlardan 57. Alay’a vefa

Çanakkale Savaşı’nın 103. Yıl dönümünde gencinden yaşlısına Erzurumlu, ellerindeki Türk bayrakları ile Karskapı Şehitliğine yürüdü. Eller şehitlere dua için Sema’ya kalktı. Narmanlı Camii’nde sabah namazının ardından katılıcılara...

Dadaşlardan 57. Alay'a vefa
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çanakkale Savaşı’nın 103. Yıl dönümünde gencinden yaşlısına Erzurumlu, ellerindeki Türk bayrakları ile Karskapı Şehitliğine yürüdü. Eller şehitlere dua için Sema’ya kalktı. Narmanlı Camii’nde sabah namazının ardından katılıcılara ayran çorbası ikram edildi.

Erzurum’da sabah namazında 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda düzenlenen ve Çanakkale Savaşı’nın 103. Yıl dönümünde şehit düşen askerler için Erzurum GHSİM Gençlik Merkezleri Müdürlüğü Çanakkale vefa yürüyüşü gerçekleşti. Narmanlı Camii’nde sabah namazı kılan gencinden yaşlısına bütün katılımcılar, Karskapı Şehitliği’ne yürüdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak için her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Nisan’da Vefa Yürüyüşü düzenledi. Çanakkale destanının 103. Yılında düzenlenen şehitlere vefa yürüyüşü Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yürütüldü.

SABAH NAMAZINI KILIP, ŞEHİTLERE YÜRÜDÜLER

Narmanlı Camii’nde sabah namazını kılan katılımcılara Türk bayrağı dağıtılarak, çorba ikram edildi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, diğer yetkililer ve gençlik liderleri vatandaşlara kendi elleri ile çorba ikram etti.

Narmanlı Camiinde Sabah Namazının ardından şehitlere vefa yürüyüşüne start verdi. Onlarca Erzurumlu genci, ihtiyarı ile şehitleri için Karskapı Şehitliğine yürüdü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Çanakkale’de şehit düşen tüm Türk Askerleri için düzenlenen bu anlamlı yürüyüşe katılımın yoğun olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek. “Bakanlığımızın bu anlamlı projesine katılmak ve destek vermek bizleri onurlandırıyor. Gençlerimizi, yetişkinlerimizi ve yaşlılarımızı bu manevi havası yüksek etkinlikte gördüğümüz için çok mutluyuz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku