Dadaşlardan 57. Alay’a vefa

Çanakkale Savaşı’nın 103. Yıl dönümünde gencinden yaşlısına Erzurumlu, ellerindeki Türk bayrakları ile Karskapı Şehitliğine yürüdü. Eller şehitlere dua için Sema’ya kalktı. Narmanlı Camii’nde sabah namazının ardından katılıcılara ayran çorbası ikram edildi.

Erzurum’da sabah namazında 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda düzenlenen ve Çanakkale Savaşı’nın 103. Yıl dönümünde şehit düşen askerler için Erzurum GHSİM Gençlik Merkezleri Müdürlüğü Çanakkale vefa yürüyüşü gerçekleşti. Narmanlı Camii’nde sabah namazı kılan gencinden yaşlısına bütün katılımcılar, Karskapı Şehitliği’ne yürüdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak için her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Nisan’da Vefa Yürüyüşü düzenledi. Çanakkale destanının 103. Yılında düzenlenen şehitlere vefa yürüyüşü Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yürütüldü.

SABAH NAMAZINI KILIP, ŞEHİTLERE YÜRÜDÜLER

Narmanlı Camii’nde sabah namazını kılan katılımcılara Türk bayrağı dağıtılarak, çorba ikram edildi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, diğer yetkililer ve gençlik liderleri vatandaşlara kendi elleri ile çorba ikram etti.

Narmanlı Camiinde Sabah Namazının ardından şehitlere vefa yürüyüşüne start verdi. Onlarca Erzurumlu genci, ihtiyarı ile şehitleri için Karskapı Şehitliğine yürüdü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Çanakkale’de şehit düşen tüm Türk Askerleri için düzenlenen bu anlamlı yürüyüşe katılımın yoğun olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek. “Bakanlığımızın bu anlamlı projesine katılmak ve destek vermek bizleri onurlandırıyor. Gençlerimizi, yetişkinlerimizi ve yaşlılarımızı bu manevi havası yüksek etkinlikte gördüğümüz için çok mutluyuz” dedi.