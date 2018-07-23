DAGC Başkanı Özsoy’dan 23 Temmuz mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıldönümü ve 24 Temmuz Basın Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kongresi’nin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kongre olduğunu belirten Özsoy, “23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 99.yılı3 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemali şehirlerinde konuk eden Erzurumlular, vatanın kurtuluşu yolunda 23 Temmuz günü Mustafa Kemal başkanlığında büyük katılımlı bir kongre toplayarak Cumhuriyetin kurulmasına temel oluşturacak kararlara imza attılar. O gün tüm dünyaya ‘ Milli iradenin’ her türlü gücün üzerinde olduğu, tartışılmayacağı ve her şart altında sahiplenileceği ilan edildi. Bugün Kongre’nin 99.yılını büyük bir gururla kutladığımız bu günde millet iradesine sahip çıkmanın ve Cumhuriyet’i kuran şehir olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

“Basının sorumlulukları da sorunları da var”

24 Temmuz gününün de basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu bildiren Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

“24 Temmuz 1908’de gazeteler ilk defa denetim memurları olmadan çıkmış ve bunun üzerinden 110 yıl geçmiştir. Türk Basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın, dün olduğu gibi bugün de dik duruşunu devam ettirmektedir. 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze ise gazeteciler milli ve manevi meselelerde hep önde olmuştur. Türk Basını, son olarak FETÖ’cülerin gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimine karşı Milletin İdaresi ve devletinin yanında yer alarak darbeye karşı dur demiştir. Basın Bayramını kutladığımız bu günde basının sorunlarının çözümünü talep etmekteyiz. Basın Bayramı’nda diyoruz ki; sorunlarımız var ancak sorumluluklarımız da var. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır. Bu vesile ile bütün gazetecilerin Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, hain darbe girişiminde şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”