ERZURUM:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:57

DAİB 2017 seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2017 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üyeler, genel kurulda DAİB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nu ibra etti.Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Erzurum...

DAİB 2017 seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı
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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2017 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üyeler, genel kurulda DAİB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nu ibra etti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Erzurum Palandöken Dedeman Hotel toplantı salonunda yoğun katılımla yapıldı.

Olağan Genel Kurul’a Erzurum AK parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, DAİB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçılar katıldı.

2017 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda geride kalan bir yılda gerçekleşen faaliyetler ve 2018 yılı yeni yönetimi için seçime gidildi.

Yeni yönetim için Erzurum’dan Etem Tanrıver ve Iğdırlı iş adamı Osman Bahar aday oldu.

Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, DAİB in çalışmalarının ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “17 ili ilgilendiren önemli bir toplantı için bir araya geldik. Bugün genel kurulumuzu yapıyoruz bu şehrin vekili olarak isteğim başladığımız gibi kardeşçe barış ve huzur içerisinde böyle kuvvetli bir sivil toplum kuruluşunun kongresi ne kadar güzel bayram havasında bitti dedirtecek şekilde bitmesi. Bu kongremizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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