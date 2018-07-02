DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, TİM Denetim Kurulu’na Seçildi

Doğu Anadolu ihracatçı Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. Genel Kurulu, Haliç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, yapılan seçimle TİM’in yeni başkanı İsmail Gülle oldu.

TİM Başkanı ile birlikte 3 kişilik TİM Denetim Kurulu üyeliği seçiminin de yapıldığı Genel Kurul’da, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2018-2022 döneminde TİM Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında Denetim Kurulunda görev yapmak üzere seçildi. TİM Denetim Kurulu üyeleri TİM Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmaktadır.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Tanrıver, yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu Bölgesi illerinde faaliyet gösteren ihracatçılar olarak ülkemizin en büyük ve önemli meslek örgütlenmelerinden olan Türkiye İhracatçılar Meclisinin yürütme ve icra mekanizmalarında temsil ediliyor olmayı çok önemli buluyorum. Bu bölgemizin ve ihracatçımızın önemini ve gücünü göstermekte. Bundan sonra bölge olarak bu platformlarda daha aktif ve güçlü şekilde yer almanın yanında, ülke ekonomisine katkı anlamında da daha yoğun gayret göstereceğiz. İhracatçılarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve ihracatın sorunlarını eş zamanlı olarak aktarıp acil çözümler üretebilmek adına elimizden geleni yapacağız. Üzerimizde bölge ihracatçımızın temsil etmenin gururu yanında Türkiye’nin hükümet politikası olan bir görevin ağırlığı var. 2023’te bu hedefe ulaştığımızda bu başarının paydaşları olmak için Başkanımız İsmail Gülle ile her sektörden arkadaşlarımızla bu yolda ilerleyeceğiz." dedi.