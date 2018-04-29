DAİB Başkanlığına Ethem Tanrıver seçildi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Dedeman Ski Lodge Otelde gerçekleştirdi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel 12 yıldır taşıdığı bayrağı Ethem Tanrıver’e devretti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından yönetim ve denetim kurullarının raporları, bilanço, gelir gider ve tahmini bütçe hesapları okunarak kabul edildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Kurulu’nda 2 liste yarıştı. Birliğin 2006 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Cemal Şengel iki dönem kuralı gereği başkanlığa aday olmazken; Doğu Anadolu İhracatçıları Birliğinde Ethem Tanrıver’in başkan adayı olduğu kırmızı liste 205 oyla seçimi kazanırken, Osman Bahar’ın başkan adayı olduğu Beyaz liste 189 oy aldı.

12 yıldır onurla sürdürdüğü görevin hayatı boyunca şerefini ve gururunu yaşayacağını söyleyen DAİB Başkanı Cemal Şengel, “Görev sürem boyunca bana büyük destek veren yönetim kurulu ile birlik üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni dönemde, yeni yönetim kurulumuzun bizden daha iyi çalışmalarına imza atacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Yeni Başkan Ethem Tanrıver’de, “Bütün sektörleri içine alan bir Birliğimiz var. Bu sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Seçimin tüm ihracatçımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Zor bir coğrafyamız var ama bölgemizin sorunlarının çözülmesi, bölgemizin gelişmesi için 4 sene boyunca tüm gücümüzle çalışacağız. 2017 Genel Kurul Seçimlerinde verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.