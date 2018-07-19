DAİB Yönetiminden Rektör Çomaklı’ya Ziyaret

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetim kurulu üyeleri, bölge ihracatı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı: “Yeni YÖK Vizyonu Işığında Çalışmalar Yapıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Önceliklerinin, üniversite de üretilen bilginin sadece Erzurum’a değil tüm bölgenin faydasına sunulması olduğunu dile getiren Çomaklı: “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girme hedefine ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın ortaya koyduğu Yeni YÖK vizyonu ışığında çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de başlattığımız Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sayesinde bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak değere dönüştüren, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) sistemini daha da efektif bir şekilde kullanan ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştiren üniversite hüviyetine bürünmüş durumdayız. Yoğun çalışmalar neticesinde elde edilen bu başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ortak projelerde buluşmaktan memnuniyet duyacağım DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetimine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Tesis Edilen Köprü Sayesinde Üniversite İle Şehrimiz Birlikte Büyüyecektir”

Erzurum; Türkiye’nin batısını doğusu ile kuzeyini güneyi ile birleştiren bir kavşak noktasında, dolayısıyla transfer ve ticaret merkezi konumunda olduğunu belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver “Üniversite-şehir arasında tesis edilen köprü sayesinde üniversite ile şehrimiz birlikte büyüyecektir. Uluslararası ticaretin ve rekabetin her geçen gün arttığı mevcut konjonktürde Türkiye’nin doğu sınır komşularına olan coğrafi yakınlığı ve bu ülkelere uzanan ticaret yollarına sahip ulaşım ağında yapılacak ortak çalışmalar ile Doğu Anadolu Bölgesi, lider ithalatçı olmaya aday konuma gelecektir. Bu bağlamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleri bizler için büyük ehemmiyet taşıyor. Kendilerine desteklerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, DAİB Başkanı Tanrıver’in Rektör Çomaklı’ya hediye takdimiyle son buldu.