Deligöz’den Ak İmza

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanlığında açılan dilekçeyi imzaladı.AK Parti’nin grup kararı ile aday olarak göstereceği Recep Tayyip Erdoğan’ın...

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanlığında açılan dilekçeyi imzaladı.

AK Parti’nin grup kararı ile aday olarak göstereceği Recep Tayyip Erdoğan’ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı. Dilekçe hafta sonu da dahil olmak üzere Çarşamba günü saat 18.00’e kadar AK Partili milletvekillerinden grup başkanlığına imza atılması istendi. İlk gün dilekçeye imza atmak için AK Parti Grup Başkanlığına giden ve dilekçeye imza atan Deligöz, attığı imza sonrasında; “Cumhurbaşkanı adayımız, AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu somutlaştıran dilekçeyi imzaladık. Bizler bugün darbelerin, terörün, kirli ittifakların, Türkiye düşmanlarının, yedi düvelin birleşip yıkamadığı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmazsak, yarın Türkiye’ye sahip çıkacak kimse kalmaz. Ana muhalefetin ve dış güçlerin kirli oyun ve tuzaklarına rağmen Allah’ın izniyle hepsini bozacağız ve ilk turda yüksek bir oy ile Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. 24 Haziran’dan sonra güçlü bir başkanlık sistemiyle daha farklı noktalara, 2023 ve 2051 yıllarına gidecek yol haritasını da çizmiş olacak. Hepimize ve ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.