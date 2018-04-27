ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:27

Deligöz’den Ak İmza

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanlığında açılan dilekçeyi imzaladı.AK Parti’nin grup kararı ile aday olarak göstereceği Recep Tayyip Erdoğan’ın...

Deligöz'den Ak İmza
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanlığında açılan dilekçeyi imzaladı.

AK Parti’nin grup kararı ile aday olarak göstereceği Recep Tayyip Erdoğan’ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı. Dilekçe hafta sonu da dahil olmak üzere Çarşamba günü saat 18.00’e kadar AK Partili milletvekillerinden grup başkanlığına imza atılması istendi. İlk gün dilekçeye imza atmak için AK Parti Grup Başkanlığına giden ve dilekçeye imza atan Deligöz, attığı imza sonrasında; “Cumhurbaşkanı adayımız, AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu somutlaştıran dilekçeyi imzaladık. Bizler bugün darbelerin, terörün, kirli ittifakların, Türkiye düşmanlarının, yedi düvelin birleşip yıkamadığı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmazsak, yarın Türkiye’ye sahip çıkacak kimse kalmaz. Ana muhalefetin ve dış güçlerin kirli oyun ve tuzaklarına rağmen Allah’ın izniyle hepsini bozacağız ve ilk turda yüksek bir oy ile Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. 24 Haziran’dan sonra güçlü bir başkanlık sistemiyle daha farklı noktalara, 2023 ve 2051 yıllarına gidecek yol haritasını da çizmiş olacak. Hepimize ve ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku