Deligöz’den Beraat Kandili mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Beraat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Orhan Deligöz, mesajında, “11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan, kurtuluş ve arınma gecesi Berat Gecesini idrak ettiğimiz bu güzel gün ve gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim. Unutulmamalıdır ki Berat Kandili bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Bu mübarek gün ve gecede dualarımızla barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacağız. Ülkemize, İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık gelmesini temenni edeceğiz. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı kabul eylesin.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller dilerim” dedi.