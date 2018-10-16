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16 Ekim 2018 Salı 13:37

Diş çürümelerine karşı ıspanak tüketin

Dr. Fevzi Özgönül, diş çürümelerine karşı ıspanak tüketilmesi gerektiğini söyledi.Dr. Fevzi Özgönül, “Havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi gelir” dedi.Dr....

Diş çürümelerine karşı ıspanak tüketin
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Dr. Fevzi Özgönül, diş çürümelerine karşı ıspanak tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi gelir” dedi.

Dr. Özgönül, şu bilgileri verdi:

“Diş çürümelerine karşı ıspanak; demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır. Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.

Sindirime taze fasulye; Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatırım. Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir.

Ülsere biberiye; Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.

Kolesterole sarımsak; Taze sarımsakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.

Baş ağrısına havuç; Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.”
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