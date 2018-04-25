Doğu Anadolu Kitap Fuarı Erzurum’da açılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı düzenlenecek.

Doğu Anadolu’da ilk kez düzenlenecek olan TÜYAP Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak olan Erzurum, altı gün süresince Türkiye’nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlayacak.

Daha önce havuzbaşı meydanında çadırlarda yapılan kitap fuarı, bundan böyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük fuar alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapılacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Matbaacılar, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda kitap fuarları çadırlarda yapılıyordu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük kapalı fuar alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, bundan böyle bütün fuar ve benzeri organizelerde Erzurum’a hizmet verecek. Fuar merkezinin TÜYAP’a kiralanmış olmasına rağmen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurumlu kitapçılara verdiği sözü yerine getirerek kitapçılarımıza ücretsiz stant vermesi kitapçı esnafımızı ziyadesi ile memnun etmiştir. 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında hizmet verecek kitap fuarında Erzurumlu kitapçılara tahsis edilen stantlar için dün yapılan kura çekimine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, Kültür AŞ. Başkanı Mustafa Keleş ve Kültür AŞ. Genel Müdürü Emre Yaylalı’nın katılımıyla kitapçı esnaflarımıza ücretsiz tahsis edilen stantların yerleri belirlendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, büyük bir fedakârlık göstererek Erzurum esnafı adına TÜYAP yetkilileri görüşerek kitapçı esnafımıza ücretsiz stant verdirmesi ve bu yönde gösterdiği çabaları takdirle karşılıyor, bu konuda emeği geçen bütün yetkililere teşekkürlerimizi arz ediyoruz.” dedi.