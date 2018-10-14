ERZURUM:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:14

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları istişare toplantısı yaptı

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı Elazığ’da yapıldı. Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’u temsil etmek için toplantıya katıldı.Doğu Anadolu ve Güneydoğu...

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları istişare toplantısı yaptı
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Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı Elazığ’da yapıldı. Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’u temsil etmek için toplantıya katıldı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden, 30’a yakın oda ve borsa yönetim kurulu başkanının katılım sağladığı toplantıda; oda ve borsa başkanları illerindeki sorunları istişare edip çözüm yolları bulmak için görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler.

Bölgelerdeki huzur ve istikrarın, iller için en önemli unsur olduğunun vurgulandığı toplantıda, Odaların ve Borsaların çalışmaları, projeleri ve üyelere yönelik ne tür hizmetlerin verildiği, üzerinde önemle durulan konu başlıklarıydı.

Toplantıda söz alan Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, gerçekleştirilen istişare toplantısının Odalar ve Borsalar için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek; ‘Bizler ilimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin kalkınmasını ortak amaç edinerek burada toplanmış bulunmaktayız. Hedefimiz, ülkemizin ekonomisi üzerinde oynanan oyunları bir an evvel bertaraf etmektir. Bunun için de mücadele veriyoruz. Erzurum Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin sıkıntı yaşamaması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu konuda bölgelerdeki bütün Odaların ve Borsaların aynı çaba içerisinde olduklarına inanıyorum. Burada bu konuları enine boyuna konuşup; Ülkemize ve üyelerimize en etkin şekilde yardımcı olmanın peşindeyiz. İnşallah buradan güzel bir sonuç çıkaracağız.’ Şeklinde konuştu.

İstişare toplantısının sonuç bölümünde ise Oda ve Borsa Başkanlarının dile getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili Bakanlıklara gönderilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından; Oda ve Borsa Başkanları, toplu halde hatıra fotoğrafı çekildiler.
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