Doğu’da yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da sağanak yağış görüleceği belirtilerek, şöyle denildi:

“Cuma itibariyle bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca bölgemiz genelinde yer seviyesinden sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kararsızlık yağışlarının yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Meteorolojik değerlendirme sonucunda tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel riskler: Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr”