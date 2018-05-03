Eğitim Bir- Sen Erzurum Şube Başkanı Ciyavul: “Kamu emekçisi bayram ikramiyesine kilitlendi”

Eğitim Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Erkan Civayul, Bakanlar Kurulunda alınan emeklilere ramazan ve kurban bayramında bin TL ikramiye verilmesi hususunda açıklamalarda bulundu.

Eğitim Bir - Sen Erzurum Şube Başkanı Erkan Civayul açıklanan paketin kamu emekçisiyle birlikte kamu emekçisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, “Memur-Sen olarak, toplu görüşme dönemlerinde kamu emeklilerine ve kamu emekçilerine ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye verilmesi toplu sözleşme talep ve tekliflerimizin en önemli maddelerinin içinde yer aldığı herkes tarafından bilinmektedir. Ancak kamu çalışanları olarak; alına bu kararı tekliflerimizin bir parçasının hayata geçirilmesi açısından son derece memnuniyet verici bulmakla birlikte kamu emeklileri ile kamu emekçileri arasında bir ayırımcılığı ortaya koyması açısından da üzüntü verici bir durum olarak değerlendiriyoruz. Toplu sözleşme masasının konusu olan Memur-Sen olarak talep ve tekliflerimiz arasında yer alan ve toplumun önemli bir kesimine tekabül eden, artan döviz ve hayat pahalılığı karşısında çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimize ramazan ve kurban bayramları öncesinde bin TL ikramiye verilmesini elbette kamu emekçileri olarak bir hakkın teslim edilmesi açısından memnuniyet verici bulmakla birlikte bir ayırımcılığın kapısını araladığı için eksik buluyoruz. Zaten gelir vergisi yoluyla uygulanan mağduriyetin giderilmesi için: Ya matrahın artırılması, ya da vergi oranının düşürülmesi. Ek gösterge üzerinden yapılan haksız uygulamaların giderilmesi. Ek ödeme, aile yardımı ve diğer tazminatların emeklilik maaşlarına yansıtılması. Kıdem aylığında süre sınırının kaldırılması, kıdem aylığı ve gösterge rakamlarının yükseltilmesi. Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik programının hayata geçirilmesi. Kamu emekçisi ve emeklilerine ramazan ve kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gibi talepler toplu sözleşme masasının yetkili sendikası Memur-Senin teklifleri arasında yer almaktadır. Özellikle 3 bin 600 ek gösterge altında açlık ve yoksulluk sınırı arasında maaş alan 12 milyon emeklinin yanı sıra 2 milyonun üzerindeki kamu emekçileri ayın sonunu getirmekte zorlandığı bir gerçektir. Özellikle tek maaşlı, kirada oturan, okutmakla mükellef çocukları bulunan kamu emekli ve emekçiler için bir sevinç günü olan bayramlar ve tatiller kabusa dönüşmektedir. Gelinen noktada Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan ve Başbakan tarafından açıklanan paketin kamu emekçisiyle birlikte kamu emekçisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle eksikliğin giderilmesi çalışma barışını olumlu yönde etkileyecek bayram ikramiyesinden yararlanabilen ve yararlanamayanlar şeklinde bir ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına vesile olacağı gibi hiç olmazsa bayram günleri çalışan ve emekliler için kabus olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.

Ek göster rakamlarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Civayul, “Diğer taraftan toplu sözleşme masasında öncelikli talepler arasında yer alan: Ek gösterge üzerinden yapılan haksız uygulamalara son verilmeleri ek gösterge rakamları adalet ve hakkaniyet ölçüsünde yeniden düzenlenmelidir. Ek ödeme ve diğer tazminatların emeklilik maaşlarına yansıtılmalıdır. Kıdem aylığında süre sınırının kaldırılmalı, kıdem aylığı ve gösterge rakamları yükseltilmelidir. Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik amacıyla yeniden haksız bir şekilde hayata geçirilen sözleşmeli personel alımı yerine kalkınmada öncelikli yöreleri teşvik edici projeler hayata geçirilmelidir. İşte o zaman insanların birbirinin maaşında ve işinde gözü olmayacak toplumda huzur ve barış hakim olacaktır” dedi.