EHT’nin ilk oyunu “Eyvah Sevirem” yoğun ilgi gördü

Erzurum Halk Tiyatrosu’nun (EHT) sahnelediği “Eyvah Sevirem” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro yazarı Cengiz Durular’ın kaleme aldığı, tiyatro sanatçısı Oktay Parlar’ın yönetmenliğini yaptığı tek perdelik komedi oyunu, Erzurumlulardan yoğun ilgi gördü. Ünlü tiyatrocular Bilal Tavlak, Oktay Parlar ve Şerif Avcı’nın rol aldığı aile komedisi, 18 ve 22 Nisan tarihleri arasında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Kent kültürüne katkıda bulunmak adına Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz’ın da rol aldığı tiyatro oyunu, seyirciyi gülmekten kırıp geçirdi. Evlilik müessesine adım atan bir genç ve arkadaşlarının başlarından geçen komik olayların anlatıldığı Eyvah Sevirem’de Ayşenur Bayraktaroğlu, Sedagül Yavuz, Ayçanur Uzun, Esranur Saruhan, Yaşar Kars, Bilal Taşkesenligil, Nur Güçlü, Erdem Ballı, Harun Uğurlu, Seher Karataş, Ebru Şimşek, Mustafa Özdemir, Miraç Ateş, Resul Özcan ve Burhan Limon rol aldı. Işık tasarımı Eser Dursun’a, müzikleri Hakan Çelik’e ait olan tiyatro oyununun yönetmen yardımcılığını da Şerif Avcı üstlendi. Erzurum Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Oktay Parlar, oyunun sahnelenmesinde destek olan herkese teşekkür ederek, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e bizlere sunduğu destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Oyunumuzun sahnelenmesinde Erzurum Halk Tiyatrosu’na katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İlimizin tiyatro hayatına yeni bir soluk kazandıran Erzurum Halk Tiyatrosu, kent kültürü anlatmaya ve Geleneksel Türk Tiyatrosu’nu yaşatmaya devam edecek” dedi. Erzurum Halk Tiyatrosu Genel Koordinatörü Bilal Tavlak da, “Oyunumuza iştirak ederek bizleri yalnız bırakmayan sanat aşığı tüm hemşehrilerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Yoğun istek üzerine bu güzel aile komedisini seyirciyle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“TİYATRO ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da, “Tiyatro sanatı şehir kültürünün önemli bir parçasıdır. Anadolu’nun kadim kenti Erzurum’un gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına Erzurum Halk Tiyatrosu’nca sahnelenen bu güzel oyunda biz de rol alarak tiyatro sanatında bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Deneysel tiyatro kapsamında gerçekleştirilen ve belki de tiyatroda ilk olan bu yöntemle ben de oyunda Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak yer aldım. Başarılı bir ekip çalışmasıydı. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en güzel örneklerinden biri olan Tulûat Tiyatrosu’nun ve tiyatronun bir çok etmen ve tekniğinin yer aldığı bu güzel oyunun icrası için gece gündüz demeden çalışan Erzurum Halk Tiyatrosu’na şehir kültürüne sunulan katkıdan ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.