Emzirme Haftasında Anne Sütünün önemine dikkat çektiler

Oltu Devlet Hastanesinde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Anne sütünün önemine dikkat çekildi.

Hastanede düzenlenen etkinliğe; Başhekim Uzm. Dr. Atila Gürgen’in yanı sıra hastane yöneticileri, hastane personelleri ve anneler katıldı.

Konu ile ilgili kısa bilgi veren Başhekim Uz. Dr. Atila Gürgen, “Anne sütü ve Emzirme konusunda Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz başarılı çalışmalardan dolayı ilimiz ‘“Altın Bebek Dostu il” unvanını almış olup hastanemizde “Bebek Dostu Hastane” ilan edilmiştir. Bu bağlamda Erzurum ili sağlık çalışanları olarak emeği geçen mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Oltu Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktoru Murat Çağlar Erol ise anne sütünün önemine ilişkin katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada “Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası "Emzirme Haftası" olarak kutlanmaktadır. Süt çocukluğu dönemi beslenmesinde ideal bir besin olan ve olumlu etkileri yaşam boyu devam eden anne sütü ile beslenme her çocuğun en doğal hakkıdır. Uygun teknikle, sıklıkta ve sürede emzirmek, ilk altı ay anne sütü dışında hiçbir şey ya da katı besin vermemek ve iki yaşın sonuna kadar ek besinlerle birlikte emzirmeyi sürdürmek ideal beslenmenin temel koşullarıdır.” Diye konuştu.

Doğumdan sonra ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılayan anne sütü, anne ve bebek bağının kurulmasında önemli rol oynar” diyen Uzman Dr. Murat Çağlar Erol, “Bebeğin ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenmesi, altıncı aydan sonra ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin devam etmesi ve emzirmenin iki yaşının sonuna kadar sürdürülmesi; bebeğe sayısız yararlar sağlar. Anne sütü ile beslenmenin yararları sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp, ileri yaşam sağlığı üzerine önemli oranda olumlu etkileri vardır. Bu nedenle sağlıklı hayatın temellerinin atılmasında anne sütü ile beslenmenin önemi tartışılamaz. . Bütün bu bilgiler ışığında; annelerin sağlık kuruluşlarına başvurma nedenleri ne olursa olsun, bebeğin beslenme durumu mutlaka sorulmalı, emziren annelere emzirme danışmanlığı yapılmalı, emzirmeleri gözlenmeli ve emzirmenin sürdürülmesi yönünden desteklenmelidir” şeklinde konuştu.