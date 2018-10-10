Enflasyonla mücadeleye TÜMSİAD’dan top yekün destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, enflasyonla topyekûn mücadele programı’nı açıklaması üzerine iş dünyasından önemli açıklamalar geldi. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’dan yapılan açıklamada enflasyonla...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, enflasyonla topyekûn mücadele programı’nı açıklaması üzerine iş dünyasından önemli açıklamalar geldi. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’dan yapılan açıklamada enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir ekonomi için önemli olduğu ifade edildi. Enflasyonla topyekûn mücadele yolunu desteklediklerini açıklayan TÜMSİAD, ‘Türkiye ürettikçe ekonomisi daha da güçlenecektir’ ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 81 milyonun omuz vermesi gereken bir süreçten geçildiğini açıklaması üzerine ise ilk yanıt TÜMSİAD’dan geldi. Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim, doğalgaz ve elektriğe yönelik zam yapmama kararı, kredi faizlerine yönelik yüzde 10 indirim ve sürecin iletişimini kolaylaştırıcı tüm tedbirlerin sektörü rahatlatacağını ifade eden TÜMSİAD, enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir ekonomi için önemli olduğunu vurguladı.

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu, “Gıda ürünlerinde hayata geçirilen yüzde 10 indirim, KOSGEB borçlarının Eylül ayına kadar ertelenmesi, makine teçhizat yatırımlarına yüzde 25 ilave destek, ihracatı artıracak ürünlere gelen Ar-Ge ve inovasyon destekleri, 1 buçuk milyar TL’yi bulacak yerli yatırım destekleri enflasyonla mücadelemizde en büyük öncüler olacaktır. Finansman maliyetlerinin düşürülmesi, belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirimler, girdi ve yatırım maliyetlerini düşürerek ithalatı azaltıcı yerli üretimi teşvik etmek enflasyonla kalıcı mücadelenin temel ayakları olacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde sağlanan mali gelişmeler hem işçi hem de işvereni düşünerek ekonomiyi güçlendirecek reformları hayata geçirmektedir. Yapısal reformlarla çalışma hayatına sağlanacak katma değer enflasyonla mücadelede önemli adımlar olmaktadır.” dedi.

Kurdaki yüksek dalgalanma sürecinin de durdurulduğunu ifade eden Cafer Burucu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın süreçte atılan adımlarla birlikte dengelenme süreci başlayacak ve kurdaki oynaklık ortadan kalkacaktır. Şu an kurdaki dalgalanmanın da azaldığını görüyoruz. Bu dalgalanmaların ortadan kaldırılmasıyla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranlarının da düşeceğini göreceğiz. Topyekûn mücadele planının, milletimizle birlikte çalışarak başarıya ulaşacağından şüphe duymuyoruz. Merkez Bankası’nın döviz ve repo piyasalarındaki düzenlemeleri, enflasyon üzerinde oluşabilecek baskıları da minimize edecektir. Elektrik ve doğalgaza zam yapılmaması da piyasayı rahatlatacaktır. KDV iadelerinin de yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek olması enflasyonla mücadelemizde işletmelerimize büyük katkı sağlayacaktır. İstihdam kaybını önleyecek kredi ödemelerindeki geciktirmeler ve kredilerdeki %10 indirimler, bankacılık sektörünün de enflasyona desteğini ortaya sermektedir.”