Engelli vatandaşlara seyyar sandık gidecek

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek Engelliler için seyyar sandık uygulaması hakkında Erzurum’daki engelli seçmen için bilgilendirme açıklaması yayımladı.

Açıklama hakkında bilgi veren Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelliler için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, Engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekecek. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), okullarda kurulacak sandıklara gidemeyecek durumda olanlar için seyyar sandık hizmeti sunacak. Hastalığı veya engel durumu nedeniyle okullara gidemeyecek olan vatandaşlar, YSK tarafından erişime açılan seyyar sandık kurulu talep formunu doldurarak sağlık raporlarıyla birlikte seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunabilecek. Sağlık raporu bulunmayan engelli seçmenler ise engellilik beyan formu ile okulların giriş katlarında oy kullanma talebini iletebilecek. Hastalığı ve engellilik durumu bulunan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun yayımladığı seyyar sandık kurulu talep formu ile sandığın evine gelmesini talep edebilecek. Bunun için “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunu ibraz edecek olan vatandaşlar, 24 Haziran’da oy kullanma işlemini bulundukları lokasyonda gerçekleştirebilecek. Bu rapora sahip olmayan vatandaşlar ise engellilik beyan formu aracılığıyla oylarını sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilecek” dedi.

Seyyar sandık talebinin nasıl oluşturulduğu hakkında bilgi veren Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, “Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. YSK’nin seyyar sandık kurullarının oluşturulması ve oluşturulacak sandıklardaki oy kullanımı, cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilenlerden birini teklif edecek seçmenlerin kimlik tespiti için kullanılacak belgelere ilişkin karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek. Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulacak. Başvurular, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacak. Başvuruda, seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekli olacak. Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile "6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" kapsamındaki köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak. Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi. Konu hakkında bilgilendirmeye devam eden Yeşilyurt, seçmen kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler. Meclis Başkanı Yeşilyurt, Seyyar Sandık Uygulaması hakkında Erzurum’daki Engelli STK Başkanlarını da konu hakkında bilgilendirip, konunun engelliler tarafından bilinmesi ve iyi bir şekilde anlaşılması için Engelliler Meclisi olarak çaba sarf ettik” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yöneticileri ve Meclis Üyeleri,”Yatağa bağımlı ve evlerinden çıkmakta zorluk çeken Engelli vatandaşlarımız için Seyyar Sandık Uygulaması ile kolaylık sağlayan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve uygulamada emeği geçen tüm yetkilere teşekkür ederiz” dediler.