Erdal Güzel’in “Sözün Güzeli Erzurum” adlı kitabı çıktı

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel’in “Sözün Güzeli Erzurum” isimli üçüncü kitabı okuyucuyla buluştu.

Güzel’in yeni kitabı “Sözün Güzeli Erzurum” Dergah Yayınları’nın Erzurum Kitaplığı serisinde yerini aldı.

Yeni kitabı hakkında bilgiler veren Güzel, kadim kültür ırmaklarının suladığı Erzurum’un, üzerine en güzel sözlerin söylendiği ve sözün güzelinin üretildiği bir şehir olduğunu hatırlattı.

Ruhunun, günümüze kadar gelen ve kubbede “bir hoş sada” bırakan bu sözlerden bir buket hazırlamak ve gelecek nesillere bırakmak arzusuyla birkaç yıldan beri dolmakta olduğunu belirten Güzel, Erzurum insanının olaylara bakışını, dünya görüşünü kısaca kültürel kodlarını ifade eden bu sözlerle, Erzurum’u bir başka açıdan tanımaya ve tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Erzurumlu olmanın vermiş olduğu sorumluluk gereği Erzurum kültürü ile ilgili “Güzel Erzurum ve Erzurum’dan Güzel Hatıralar” isimli iki kitabı kaleme aldığını ,altmış yıllık birikiminin ifadesi olan bu kitaplarla bir boşluğu doldurmanın heyecanını daha önce yaşadığını ifade eden Güzel,. aynı duyguları üçüncü kitabının çalışması esnasında da hissettiğini, topladığı bilgileri ,duyduklarını, gördüklerini ve birikimlerini bir araya getirince Erzurum üzerine söylenen ve Erzurum’un değerli şahsiyetlerinden geriye kalan zekâ ürünü sözlerin etkisiyle Erzurumlu olmanın hazzını ve gururunu bir kez daha duyduğunu belirtti.

Akademisyeninden yazarına, siyasetçisinden din adamına, işçisinden esnafına, askerinden, köylüsüne, şairinden, bürokratına özetle; hayatın her kesimindeki Erzurumlularla , Erzurumlu olmayıp da dadaşlar diyarının derin ruhunu sezenlerin söz ve serüvenlerini kaleme aldığını söyleyen Güzel ,Dadaşlık kültürünün açık ifadesi olan ve Erzurum kültürüne katkı sunacağını düşündüğü “Sözün Güzeli Erzurum ” isimli kitabının gelecek nesiller için yol gösterici mesajlar taşıdığını ve şehrin kimliğini ortaya koyduğunu belirterek Erzurum kültürü ile ilgili çalışmalarının devam edeceğinin de müjdesinde verdi.