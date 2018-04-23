Erzurum bölge de 3 dalda 1. oldu

“Güzel Sâdâ” Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye Finali 5 Mayıs’ta Uşak’ta, “Genç Muhafızlar” hafızlık yarışması ve “Genç Bilaller” Ezanı Güzel okuma yarışması ise 12 Mayıs’ta Manisa’da yapılacak.

Yarışma sonunda Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler yarışmada derece alanlara ödül ve çeşitli hediye verdiler.

Erzincan’da yapılan “Güzel Sâdâ” Ku’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Erzurum İmam Anadolu Hatip Lisesi’nden Abdullah Arfat bölge 1. si olurken, dünde Muş’ta yapılan “Genç Muhafızlar” Hafızlık ve “Genç Bilaller” Ezan Okuma yarışmasında Hafızlıkta Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ebubekir Kaçan Ezan’da ise Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammet Abdullah Turcan 1. oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar" Hafızlık ve “Genç Bilaller” yarışmalarında Erzurum 3 dalda birincilik kazandı.Erzincan’da yapılan “Güzel...

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