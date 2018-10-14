Erzurum Günlerinde Çat Belediyesinin standı ilgi gördü

Çat Belediyesi Ankara’daki Erzurum Günleri programına yine damgasını vurdu. Çat’ta yapılan İslam Eserleri Müzesi’nin devasa maketinin görücüye çıkartıldığı Çat Belediyesi standı vatandaşlardan ilgi gördü.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçede hayata geçirdikleri projelerin her kesim tarafından ilgi gördüğünü ve beğenildiğini dile getirerek, "Bizim amacımız ilçede ve Erzurum’da fark ortaya koymaktı, bunu da başardık" dedi.

İlçeye yeni yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Bizim ilçemiz Erzurum’un en eski yerleşim merkezlerinden birisi olmasına rağmen maalesef en geri kalmış ilçesiydi. Çat’ın makus talihini değiştirmeyi hedefleyerek çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. İlçemize Erzurum’da bile ilk olan hizmetler üretiyoruz. Çat’ı en son bundan 4 yıl önce görenler, bugünkü halini görünce şaşkınlık yaşıyor. Çünkü ilçemizin çehresini değiştirdik.” diye konuştu.