ERZURUM:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:24

Erzurum Günleri’ne Aziziye damgası

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Erzurum Dernekler Federasyonunun organize ettiği Geleneksel Ankara Erzurum Günleri’ne Aziziye Belediyesi damgasını vurdu.Zengin içerikleri ile katılımcıların dikkatlerinden kaçmayan Aziziye Belediyesi standı dört...

Erzurum Günleri'ne Aziziye damgası
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Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Erzurum Dernekler Federasyonunun organize ettiği Geleneksel Ankara Erzurum Günleri’ne Aziziye Belediyesi damgasını vurdu.

Zengin içerikleri ile katılımcıların dikkatlerinden kaçmayan Aziziye Belediyesi standı dört gün içerisinde birçok vatandaş tarafından takip edildi. Açılış gününde milletvekillileri ve diğer protokol üyeleri tarafından da gezilen stantta termal turizmin tanıtım ekipmanları ile Ilıca’da üretilen şeker pancarı ve şeker ürünleri yer aldı. Koyunyününden yapılan ehram da katılımcılar tarafından ilgi gördü. Ehramdan yapılan ceket ve çantalarda yine stantta yerini aldı. Önceki gün açılışı yapılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın da katıldığı Geleneksel Başkent Erzurum Günleri renkli görüntülere tanık oldu. Başkan siyasi danışmanı Ensar Özdemir ve Termal Otel Müdürü Burak Öztürk tarafından organize edilen Aziziye Belediyesi tanıtım standında termal turizm tanıtımları dikkat çekti. Hamam tası, kurnası, peştamal ile ilginin odağı olan stant Erzurum dışından katılımcılar tarafından da beğenildi.

Ilıca’da üretilen Erzurum şeker pancarı ve şekeri de Aziziye Belediyesi standında ilgi gördü. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in de ziyaret ettiği Aziziye standında Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok’un şeker keseri ile şeker kırması dikkat çekti. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Erzurum’un tanıtımında belediye olarak bu yıl Erzurum şekerinin de stantta yer aldığını söyleyerek birçok zenginliği bünyesinde barındıran Aziziye ilçesinin turizmden hak ettiği payı alması için yeril yönetimler olarak çaba gösterdiklerini söyledi.

Aziziye Belediyesi olarak özellikle büyük potansiyel arz eden termal zenginliklerinin tanıtımı için yıllardan beri büyük mesafeler alındığına vurgu yapan Başkan Orhan, Ilıca’nın termal yatırımlardan da faydalanması gerektiğini söyledi.

Büyük termal turizm yatırımları için Ilıca’nın biçilmiş kaftan olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Aziziye ilçemizin tanıtımında varlık gösterip Başkent Ankara günlerine katılım sağladık. Şifalı suları ile aslında belki de Türkiye’nin en önemli termal merkezi olan Ilıca’nın tanıtımı için çaba gösteriyoruz. Yatırımlarda gelmesi halinde belki de birkaç yıl içinde büyük değişimlerin yaşandığı bir konuma geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmalar sonrasında Ilıcamız artık büyük yatırımları beklemektedir” diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekillerinden Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda bürokratın da Aziziye Belediyesi standında iştirak ettiği görüldü.

Ankara’da ki Erzurumlularında yoğun ilgi gösterdiği Aziziye Belediyesi tanıtım standı Başkent Günleri boyunca açık kaldı.
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