Erzurum IOC heyetini ağırlıyor

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, görücüye çıkıyor. IOC heyeti yarın Erzurum’da inceleme değerlendirme yapacak. Bunun için Türk heyeti de iki gündür Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel de karargah kurdu.2026 Kış Olimpiyatlarına...

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, görücüye çıkıyor. IOC heyeti yarın Erzurum’da inceleme değerlendirme yapacak. Bunun için Türk heyeti de iki gündür Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel de karargah kurdu.

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, yarından itibaren IOC’nun üst düzey iki yöneticisini ağırlayacak. IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Erzurum’a gelerek burada inceleme ve değerlendirme toplantılarına katılacak.

2017 EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, IOC’un iki üst düzey uzmanının olimpiyatlar konusunda çok yetkili olduklarının altını çizerek, “Bu yöneticiler, olimpiyatın verilmesinden tutun da yapılıncaya kadar söz sahibi olan insanlar. Türkiye olarak IOC’un bu üst düzey yöneticilerini çok iyi ağırlayacağız. Yarın sabah Erzurum’da olacaklar ve Sway Otelde önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz” dedi.

Yarın IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) üyesi Perviz Aran’ın da katılımı ile gerçekleşecek olan toplantıda Erzurum 2026 için önemli bir sınav verecek. Heyetin, Erzurum’da spor tesislerinin yanı sıra kayak merkezlerini de gezerek, incelemelerde bulunağı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın da Erzurum’daki bu önemli toplantılar için bugün şehre geleceği belirtildi. Baykan, Erzurum Protokolü ile birlikte bugün Sway Otel de hazırlık toplantısı yapacak.

EYOF 2017’de Genel Koordinatörlük Yapan Necati Kaplan ile birlikte direktör olarak görev yapan yöneticiler de iki gündür Sway Otel de hazırlık toplantıları yaparak, adeta yarınki büyük toplantı için prova yaptılar. Erzurum’daki olimpiyat heyeti, önceki hafta da Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında önemli bir toplantı yaparak, yol haritasını belirlemişti.