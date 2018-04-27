Erzurum Macera Off Road üçüncü oldu

Erzurum Macera Off Road kulübü Başkanı Lokman Toptaş, başta çevre iller olmak üzere Türkiye genelinde Erzurum ilini temsil ettiklerini söyleyerek, Erzurum Macera Off Road olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonlarda da yer alacaklarını belirtti.

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