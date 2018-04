27 Nisan 2018 Cuma 08:49

Erzurum Macera Off Road üçüncü oldu

Erzincan’da düzenlenen off road yarışlarına Erzurum’dan katılan Özel Buhara Hastanesi Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.Erzincan Off Road Doğa Sporları kulübünün düzenlediği off road yarışlarına toplamda...