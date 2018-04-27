Erzurum Macera Off Road üçüncü oldu

Erzincan’da düzenlenen off road yarışlarına Erzurum’dan katılan Özel Buhara Hastanesi Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.
Erzincan Off Road Doğa Sporları kulübünün düzenlediği off road yarışlarına toplamda 70 araç katıldı. Yarışlara Erzurum’dan katılan Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.Erzurum Macera Off Road kulübü Başkanı Lokman Toptaş, başta çevre iller olmak üzere Türkiye genelinde Erzurum ilini temsil ettiklerini söyleyerek, Erzurum Macera Off Road olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonlarda da yer alacaklarını belirtti.