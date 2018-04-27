ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 08:49

Erzurum Macera Off Road üçüncü oldu

Erzincan’da düzenlenen off road yarışlarına Erzurum’dan katılan Özel Buhara Hastanesi Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.Erzincan Off Road Doğa Sporları kulübünün düzenlediği off road yarışlarına toplamda...

Erzurum Macera Off Road üçüncü oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincan’da düzenlenen off road yarışlarına Erzurum’dan katılan Özel Buhara Hastanesi Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.

Erzincan Off Road Doğa Sporları kulübünün düzenlediği off road yarışlarına toplamda 70 araç katıldı. Yarışlara Erzurum’dan katılan Erzurum Macera Off Road kulübü, S2 klasmanında üçüncü oldu.

Erzurum Macera Off Road kulübü Başkanı Lokman Toptaş, başta çevre iller olmak üzere Türkiye genelinde Erzurum ilini temsil ettiklerini söyleyerek, Erzurum Macera Off Road olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonlarda da yer alacaklarını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku