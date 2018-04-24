Erzurum patentte rakipsiz

Erzurum bu yılın ilk üç aylık düzeyinde de önceki yıllarda olduğu gibi patentte liderliğini sürdürdü. İl patent başvurusu sayısıyla Türkiye’de ilk 17 arasında yer alırken, Bölgenin lideri oldu. Erzurum’dan mart ayında 4, bu yılın...

Erzurum bu yılın ilk üç aylık düzeyinde de önceki yıllarda olduğu gibi patentte liderliğini sürdürdü. İl patent başvurusu sayısıyla Türkiye’de ilk 17 arasında yer alırken, Bölgenin lideri oldu. Erzurum’dan mart ayında 4, bu yılın ilk üç ayında da 10 patent başvurusu yapıldı. İlin patent başvuru payı Türkiye toplamında yüzde 0.74, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 55,5’e yükseldi.

ERZURUM 2018 MART VERİLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre, Erzurum’dan ocak ayında 3, şubat ayında 3, mart ayında ise 4 patent başvurusu gerçekleştirildi. İlin ocak-mart düzeyinde patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 90.9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 76.92, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 55,5’lik pay oluşturdu.

MART AYI, BÖLGESEL DAĞILIM VE ERZURUM

DOSİAD Araştırma Merkezi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verileri üzerinden yaptığı hesaplama ve analizlere göre, mart ayında Erzurum’dan 4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 5, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 8 patent başvurusu yapıldı.

OCAK-MART DÖNEMİ BÖLGESEL DAĞILIM VE ERZURUM

Erzurum Mart ayında olduğu gibi, yılın ocak-mart ayları toplamında da Bölgede patent merkezi olduğunu ortaya koydu. DOSİAD verilerine göre bu yılın ilk üç aylık bölümünde, Erzurum’dan 10, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 11, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 18 patent başvurusu gerçekleştirildi.

DOĞU ANADOLU İLLERİ DAĞILIMI

TÜRKPATENT verilerine göre ocak-mart ayları kapsamında Erzurum’dan 10, Malatya’dan 4, Elazığ ve Kars illerinden 2, Van ve Erzincan’dan ise 1 patent başvurusu yapıldı. Yılın üç aylık bölümünde Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Tunceli, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illerinden ise patent başvurusu gerçekleşmedi.

ERZURUM İLK 20 İL ARASINDA

Erzurum patentte gösterdiği yüksek performans ile,Türkiye’de 17 patent üretim merkezi arasında yer aldı. Türkiye’de üç aylık düzeyde en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı iller başvuru sayılarıyla, İstanbul 519, Ankara 177, Bursa 78, İzmir 74, Manisa 62, Kocaeli 53, Konya 49,Sakarya 29, Antalya 26, Kayseri 25, Gaziantep 23, Tekirdağ 16, Adana 14, Mersin 13, Samsun 12, Aydın 11, Eskişehir 11, Erzurum 10, Kahramanmaraş 10, Balıkesir 8 olarak sıralandı.

PATENT NEDİR?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı verir.

Patentli bir buluş, tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.

Bir buluş sahibi patent isteme hakkını, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.