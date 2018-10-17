ERZURUM:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:44

Erzurum, STEM eğitimi ile pratiğe geçiyor

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin dijital çağa ayak uydurabilmeleri ve öğrencilerin başarısını sağlamak amacıyla il genelinde “Robotik kodlama, yazılım ve STEM eğitimi” çalışmalarına hız verdi.Yıldız Teknik...

Erzurum, STEM eğitimi ile pratiğe geçiyor
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin dijital çağa ayak uydurabilmeleri ve öğrencilerin başarısını sağlamak amacıyla il genelinde “Robotik kodlama, yazılım ve STEM eğitimi” çalışmalarına hız verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu tarafından “teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya konulması” olarak tanımlanan STEM (Science Technology Engineering Mathematics) öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri, Saltukbey Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin özellikle basitten karmaşığa doğru disiplinler arası zümre iş birliğinin sağlanması ve proje kültürünün geliştirilmesi amaçlanan bu seminerde ayrıca uygulamalı eğitimler verildi. 14 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen seminer proje mantığının sahaya yansıtılmasında önemli bir katkı oldu.
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